В санкциях ЕС против россиян нашли серьезную проблему

Евросоюз уделяет недостаточно внимания пакету доказательств, который используется для введения санкций против лиц, близких к президенту России Владимиру Путину на фоне конфликта на Украине, пишет Politico. По информации портала, в рабочих документах, на которых основано введение ограничительных мер, присутствует определенная небрежность, что делает их уязвимыми для судебных исков.

«Пакеты, помеченные как «LIMITE», внутренняя классификация ЕС, которая указывает, что они не должны быть доступны широкой публике, занимают десятки страниц. Они состоят из описания правовых оснований для применения санкций, краткого обоснования и краткой биографии лица, за которыми следуют доказательства, подтверждающие обвинение. Хотя документы помечены как секретные, доказательства, на которые они опираются, совсем не похожи: один пакет доказательств основан на 10 ссылках с открытым исходным кодом и различной степенью надежности», — говориться в тексте.

В пример Politico приводит историю с бизнесменом Вячеславом Моше Кантором, в отношении которого санкции ЕС действуют с апреля 2022 года. Издание отмечает, что Евросовету пришлось извинять перед миллиардером из-за того, что в пакете документов его национальность была указана как «еврей/русский» — юристы предпринимателя сочли это антисемитским описанием.

«Этот досадный промах — не исключение. Это свидетельствует о небрежном характере доказательств, используемых ЕС», — подчеркивается в тексте.

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