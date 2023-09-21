Пашиняну предрекли отставку в ближайшие два месяца

Политолог, эксперт по странам СНГ Аслан Рубаев в интервью Tsargrad.tv прокомментировал проведенную Азербайджаном антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. По мнению эксперта, Ереван утратил не только данную территорию, но и политическую субъектность.

«А для политической судьбы [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна это огромная катастрофа. Скорее всего, его свергнут. Либо это будет глубинный народ, либо это будут военные. Но у власти он не удержится. Я не даю ему больше двух месяцев в кресле премьера», — сказал Рубаев.

Также политолог спрогнозировал масштабную волну эмиграции населения Карабаха.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Карабахе. В ведомстве сообщили, что целью боевых действий станет пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

В этот же день в Армении вспыхнули протесты. Сообщалось, что у здания правительства республики и посольства России в Ереване задержали 16 человек.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что достиг всех целей в Карабахе.