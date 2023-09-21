В Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана

Более 60 депутатов Европейского парламента поинтересовались у главы внешнеполитической службы регионального содружества Жозепа Борреля, какие санкции планируется ввести в отношении Азербайджана. О содержании соответствующего письма, направленного дипломату, в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) рассказала французский депутат и председатель комитета по обороне ЕП Натали Луазо.

Она отметила, что парламентарии предложили ввести рестрикции против администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева. При этом причиной послужило «его нападение на армянское население Нагорного Карабаха», пояснила представитель Парижа.

«Более 60 европейских депутатов поддержали мой запрос», — добавила Луазо.

Согласно имеющейся информации, в направленном Боррелю письме говорится о необходимости принять меры для урегулирования ситуации и предотвратить «этнические чистки». Также европейские парламентарии потребовали рассказать, что Брюссель планирует предпринять в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны Баку и на атаку города Степанакерта со стороны азербайджанских сил.

21 сентября на сайте Министерства внутренних дел Нагорного Карабаха появилась информация, согласно которой Вооруженные силы Азербайджана обстреляли улицы Степанакерта. В свою очередь, оборонное ведомство республики отвергло обвинения и назвало соответствующие сведения «полной ложью».

Ранее Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) направит в Нагорный Карабах своего специального представителя.