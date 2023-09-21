Премьер-министр Армении Никол Пашинян не намерен подавать в отставку из-за ситуации с Нагорным Карабахом. Об этом сообщает армянская газета «Грапарак» со ссылкой на источники.

Как пишет издание, накануне, поздно вечером, когда тысячи граждан Армении протестовали за спасение Нагорного Карабаха на площади Республики, требуя отставки Пашиняна, премьер-министр страны провел совещание со своей командой.

«Он сообщил команде, возможно, не напрямую, что не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой», — говорится в материале.

Издание считает, что это могло произойти из-за того, что полиция применила грубую силу и звуковые гранаты против граждан на площади. Сам Пашинян отправил свою семью на дачу на Севане, утверждает газета.

20 сентября президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонных переговоров обсудили дальнейшую работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.