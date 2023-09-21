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В Польше выступили против предложения Зеленского по СБ ООН

Замглавы МИД Польши Мулярчик раскритиковал призыв Зеленского взять ФРГ в СБ ООН

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Global Look Press

В Польше не разделяют предложение украинского лидера Владимира Зеленского по расширению числа постоянных членов Совбеза ООН за счет Германии, заявил польский замминистра иностранных дел Аркадиуш Мулярчик. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что ФРГ недостойна вступления в СБ ООН.

«Предложение Зеленского о том, чтобы Германия стала постоянным членом Совета Безопасности ООН, должно вызывать глубокое возражение <…> это страна, которая никогда не рассчиталась за грабежи и военные преступления во время Второй мировой войны против Польши, поляков и других народов, включая Украину», — написал Мулярчик.

Он добавил, что Германия не сможет стать одним из гарантов безопасности в мире.

Польская сторона требует от Германии около $1,5 трлн в качестве компенсации по итогам Второй мировой войны. Официальный отказ Варшавы от репараций, подписанный в 50-х годах прошлого века, нынешние власти считают недействительным. По мнению властей Польши, документ якобы продавил Советский Союз, к тому же он касается государств, которые уже не существуют — ГДР и Польской народной республики. При этом в Германии не раз отмечали, что не собираются ничего платить Варшаве.

Ранее в Польше назвали выплату репараций выгодной для Германии.

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