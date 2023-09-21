Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Еврокомиссия рассматривает возможность защиты стран ЕС в зерновом споре с Украиной

FT: ЕК может защитить Венгрию, Польшу и Словакию в ВТО в исках Украины к ним

close
100%
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейская комиссия (ЕК) рассматривает возможность защиты Венгрии, Польши и Словакии во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с исками Украины из-за запрета на ввоз украинского зерна. Об этом сообщает газета Financial Times.

В соответствии с законодательством Евросоюза ЕК будет участвовать в этом разбирательстве в ВТО, приводит газета выдержки из письменного обращения Брюсселя к трем странам.

В материале напоминается, что первоначально ЕК потребовала от Польши, Венгрии и Словакии отменить запрет на ввоз аграрной продукции с Украины, однако теперь работает над «координацией юридических действий» в отношении возможного противодействия жалобе Украины.

Следующим шагом комиссии, уточняется в послании исполнительного органа сообщества, станет ответ Киеву на запросы о консультациях от имени этих стран.

15 сентября закончилось действие эмбарго ЕК на ввоз зерновой продукции с Украины в ЕС. Венгрия, Словакия и Польша в связи с этим запретили ввозить украинскую аграрную продукцию. В ответ на это украинская сторона подала иски в ВТО к этим странам.

Ранее Польша, Венгрия и Словакия отказались от участия в работе координационной платформы ЕК по проблемам с поставками зерна.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях