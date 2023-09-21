Еврокомиссия рассматривает возможность защиты стран ЕС в зерновом споре с Украиной

Европейская комиссия (ЕК) рассматривает возможность защиты Венгрии, Польши и Словакии во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с исками Украины из-за запрета на ввоз украинского зерна. Об этом сообщает газета Financial Times.

В соответствии с законодательством Евросоюза ЕК будет участвовать в этом разбирательстве в ВТО, приводит газета выдержки из письменного обращения Брюсселя к трем странам.

В материале напоминается, что первоначально ЕК потребовала от Польши, Венгрии и Словакии отменить запрет на ввоз аграрной продукции с Украины, однако теперь работает над «координацией юридических действий» в отношении возможного противодействия жалобе Украины.

Следующим шагом комиссии, уточняется в послании исполнительного органа сообщества, станет ответ Киеву на запросы о консультациях от имени этих стран.

15 сентября закончилось действие эмбарго ЕК на ввоз зерновой продукции с Украины в ЕС. Венгрия, Словакия и Польша в связи с этим запретили ввозить украинскую аграрную продукцию. В ответ на это украинская сторона подала иски в ВТО к этим странам.

Ранее Польша, Венгрия и Словакия отказались от участия в работе координационной платформы ЕК по проблемам с поставками зерна.