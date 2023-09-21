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Бербок заявила, что ФРГ будет добиваться постоянного членства в Совете Безопасности ООН

Бербок: Германия продолжит добиваться постоянного членства в Совбезе ООН

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин продолжит добиваться места постоянного члена в Совете Безопасности ООН. Об этом Бербок сказала в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.

По словам министра, ФРГ неоднократно давала понять, что может представить себя постоянным членом Совбеза. Но не в «личных интересах», а в рамках учитывающей «реалии XXI века» масштабной модернизации.

Бербок таким образом отреагировала на заявление украинского президента Владимира Зеленского, предложившего расширить число постоянных членов СБ ООН, включив туда ФРГ, страны Азии, Африки, Латинской Америки и Тихоокеанского региона.

Министр иностранных дел Германии особо отметила, что Россия в связи с конфликтом на Украине «злоупотребляет правом вето». Поэтому реформа ООН «важна как никогда». При этом Бербок подчеркнула, что необходимо быть реалистами и осознавать, что такая реформа не может произойти быстро.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил за реформирование Совета Безопасности ООН.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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