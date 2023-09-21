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Лавров рассказал шутку о единственной проблеме России

Лавров в шутку заявил, что Россия страдает от изоляции

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Francis Mascarenhas/Reuters

Во время встречи с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом глава МИД России Сергей Лавров пошутил, заявив, что единственной проблемой для Москвы являются «страдания от изоляции». Об этом пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос о своем самочувствии, дипломат сказал: «Все хорошо, только от изоляции страдаем».

Генеральный секретарь ЛАГ оценил шутку Лаврова и отметил, что у главы МИД России всегда есть множество людей, желающих встретиться с ним для переговоров.

Ранее Сергей Лавров предложил создать футбольную команду БРИКС и пошутил, что Бразилия должна быть особенно рада, так как после расширения состав БРИКС будет состоять из 11 членов, как и количество игроков в футбольной команде.

Также сообщалось, что 20 сентября состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на Украине, в котором принял участие Сергей Лавров. А 23 сентября российский министр выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

Стало известно, что на Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский покинул зал заседаний Совета Безопасности ООН во время встречи представителей стран по Украине, не дождавшись выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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