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Парламентская оппозиция Армении инициировала процесс отстранения от власти Пашиняна

Оппозиция Армении сообщила о начале процесса импичмента Пашиняна

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Асатур Есаянц/РИА Новости

Оппозиция Армении сообщила о начале процесса отстранения от власти премьер-министра страны Никола Пашиняна и его правительства, передает «Интерфакс».

«Мы разработали программу действий, конечная цель которого — отстранение от власти действующего режима», — заявил бывший вице-спикер парламента Армении, представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян во время митинга перед зданием правительства Армении.

По его словам, накануне почти все оппозиционные партии в ходе многочасовых обсуждений сформировали «дорожную карту» по выходу из сложившейся ситуации, в частности приняв решение о создании национального комитета, который будет «нести ответственность за движение оппозиции».

Накануне в Ереване у здания правительства прошли протесты. Собравшиеся требовали отставки Пашиняна, возлагая на власти произошедшее в Нагорном Карабахе.

Это произошло после того, как Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера», целью которых было объявлено пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

13 сентября Пашинян в интервью Politico подтвердил признание Карабаха территорией Азербайджана.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.

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