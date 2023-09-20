В Баку ответили на обвинения в этнических чистках в Карабахе

Власти Азербайджана пытаются наладить коммуникацию с армянским населением Нагорного Карабаха, заявил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, передает РИА Новости. По его словам, обвинения Баку в «этнических чистках», озвученные Арменией, неприемлемы.

«Мы устанавливаем различные каналы коммуникаций с армянским населением для определения и обеспечения гуманитарных нужд жителей Азербайджана армянского происхождения. Утверждения Армении о якобы этнических чистках армян Карабаха со стороны Азербайджана категорически неприемлемы», — пояснил Гаджиев.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. На следующий день в российском оборонном ведомстве сообщили о достижении соглашения между силами Карабаха и Баку.

Ранее в Баку подготовили план по реинтеграции армян в Карабахе.