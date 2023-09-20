В Швеции намерены завершить расследование по «Северным потокам» к концу года

Прокурор Швеции Матс Люнгквист заявил, что в стране надеются завершить расследование теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП) до конца текущего года, передает агентство Reuters.

По его словам, в настоящее время это расследование находится в чувствительной фазе.

«Мы надеемся вскоре завершить расследование, но все еще многое нужно сделать, в ближайшие четыре недели ничего не произойдет», — сказал Люнгквист.

До этого депутат Европарламента, член партии «Альтернатива для Германии» Маркус Буххайт заявил, что власти Германии и других участвующих в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» стран не раскрывают Москве его подробности, потому что могут испытывать давление со стороны «антироссийского альянса».

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи сообщили о двух взрывах на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов. Собственные разбирательства также начали в Германии и Дании.

Ранее сообщалось, что польские следователи не подтвердили выводы Германии касательно участия в повреждении газопровода «Северный поток» экипажа яхты «Андромеда».