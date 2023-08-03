Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде рассказали о провале политики Запада по России

Сенатор Пушков заявил о подготовке к похоронам санкционной политики Запада

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Хорошее состояние российской экономики вызывает траур на Западе, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что ее функционирование и рост в условиях масштабных санкций показывает провал подобной политики.

«При сравнительно хорошо функционирующей экономике (а МВФ уже повысил прогноз роста ВВП России в 2023 г. с 0,7% до 1,5%, причем есть еще и лучшие прогнозы роста — до 2,5%) массовое и устойчивое социальное недовольство маловероятно. Именно поэтому статьи о состоянии российской экономики в западной прессе окрашены в траурные тона. Это еще не похороны западной политики санкций, но уже подготовка к ним», — написал Пушков.

Западные государства ввели масштабные санкции против России в ответ на начало специальной военной операции на Украине в конце февраля 2022 года. В частности, Евросоюз принял уже 11 пакетов ограничительных мер. При этом в западной прессе не раз признавали, что экономика России не только смогла выдержать подобное давление, но и начала постепенно переходить к росту.

Ранее в США назвали преимущество России перед Западом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях