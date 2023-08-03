В Совфеде рассказали о провале политики Запада по России

Хорошее состояние российской экономики вызывает траур на Западе, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что ее функционирование и рост в условиях масштабных санкций показывает провал подобной политики.

«При сравнительно хорошо функционирующей экономике (а МВФ уже повысил прогноз роста ВВП России в 2023 г. с 0,7% до 1,5%, причем есть еще и лучшие прогнозы роста — до 2,5%) массовое и устойчивое социальное недовольство маловероятно. Именно поэтому статьи о состоянии российской экономики в западной прессе окрашены в траурные тона. Это еще не похороны западной политики санкций, но уже подготовка к ним», — написал Пушков.

Западные государства ввели масштабные санкции против России в ответ на начало специальной военной операции на Украине в конце февраля 2022 года. В частности, Евросоюз принял уже 11 пакетов ограничительных мер. При этом в западной прессе не раз признавали, что экономика России не только смогла выдержать подобное давление, но и начала постепенно переходить к росту.

Ранее в США назвали преимущество России перед Западом.