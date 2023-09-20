Финляндия включила Украину в проект бюджета страны на 2024 год

Поддержка Украины находится в фокусе проекта бюджета Финляндии, представленного кабмином страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минобороны Финляндии.

Согласно сообщению, бюджет финского оборонного ведомства на 2024 год запланирован на уровне €6,2 млрд, что составит 2,3% от ВВП.

По словам министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, слова которого приводятся в пресс-релизе, мир вокруг страны становится все более опасным.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, оборона должна быть приоритетом. При представлении бюджета мы сделаем дополнительные инвестиции в обороноспособность Финляндии, укрепим наши операции как страны НАТО и примем во внимание поддержку Украины», — сказал глава оборонного ведомства.

На компенсацию силам обороны Финляндии материалов, передаваемых Украине, в 2024 году запланировано €259 млн. Всего на закупку оборонных материалов — €1,5 млрд.

До этого президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что странам Запада необходимо найти способ сохранить отношения с Москвой на фоне украинского кризиса, а также развивать их после его окончания.

В начале сентября издание Defense News сообщало, что финская компания Patria, которая специализируется на выпуске бронетехники, артиллерии и боеприпасов, изучает возможность начала производства вооружений на территории Украины.

Ранее в Финляндии назвали условие для начала переговоров между РФ и Украиной.