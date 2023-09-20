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В США заявили об угрозах Украины в адрес американцев

TAC: власти Украины через сайт «Миротворец» открыто угрожают американцам

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Николай Лазаренко/РИА «Новости»

Обозреватель издания The American Conservative Девлин Брэдли написал в своей статье, что власти Украины открыто угрожают гражданам США, которые выступают против финансовой поддержки Киева.

Как указал автор, пока в конгрессе Соединенных Штатов «спорят» о том, стоит ли предоставлять дополнительные средства украинскому государству, «людей, выступающих против финансирования конфликта, Киев добавляет в список жесткого возмездия на сайте «Миротворец».

Брэдли отметил, что «Миротворец» — неправительственная организация, связанная с правительством Украины.

«На сайте пестрят призывы к насильственной расправе не только над россиянами, но и над всеми, кто, по их мнению, выступает против Украины», — говорится в публикации.

Автор считает, что президент Украины Владимир Зеленский впадает в отчаяние, поскольку украинское контрнаступление достигло незначительных успехов и не смогло прорвать укрепленную линию обороны России.

«Киев все больше зависит от Запада не только в плане поддержания военных действий, но и в плане поддержания на плаву всего правительства», — сказано в материале.

До этого основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал список украинского сайта «Миротворец», в который попал, расстрельным.

Ранее на сайте «Миротворец» выложили личные данные 327 несовершеннолетних.

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