В Польше заявили, что Киев возмутила забота Варшавы о своих интересах

Сохранение запрета на ввоз сельхозпродукции и забота о собственных интересах со стороны Польши вызвали возмущение на Украине, считает журналист Павел Лисицки. В беседе с Do Rzeczy он констатировал изменения в отношениях между Киевом и Варшавой.

«Польша начала менять тон и заявила, что после 15 сентября сохранит эмбарго на продукцию из Украины и будет заботиться о собственных интересах, чем Украина была возмущена… Мне вспоминается более ранняя риторика, с февраля прошлого года по май. Польша постоянно заявляла, что выступает за немедленное вступление Украины в ЕС. И сейчас? Польша вспомнила, что есть определенные условия и, возможно, нам это невыгодно», — сказал Лисицки.

15 сентября Европейская комиссия приняла решение об отмене эмбарго на украинское зерно. В свою очередь, Киев пообещал в течение трех дней представить план действий по контролю за вывозом сельхозпродукции.

Однако некоторые страны региона оказались недовольны таким решением и самостоятельно ввели запрет на импорт украинского зерна. Первой оказалась Польша, за которой последовали Словакия и Венгрия. Последняя включила в санкционный список 24 вида украинских товаров.

18 сентября Польша, Венгрия и Словакия отказались от участия в работе координационной платформы Европейской комиссии (ЕК) по проблемам с поставками зерна. Государства решились на данный шаг из-за опасений, что Киев может использовать полученную при взаимодействии информацию против них.

Ранее в Польше посмеялись над угрозами Украины из-за запрета на ввоз зерна.