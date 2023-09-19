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В Польше посмеялись над угрозами Украины из-за запрета на ввоз зерна

Польский министр Телус: Варшава не боится реакции на запрет украинского зерна

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Czarek Sokolowski/AP

Власти Польши не считают свои действия по продлению запрета на импорт украинского зерна нарушением норм Всемирной торговой организации, заявил польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус. В интервью Euractiv он отметил, что поэтому Варшава не опасается ответных мер Евросоюза или Украины.

«Ничего не произойдет», — сказал Телус в ответ на вопрос о возможных ограничениях со стороны ЕС или ВТО.

Он добавил, что Польша не боится последствий, поскольку делает хорошее дело для своих фермеров. Телус подчеркнул, что для введения каких-либо санкций со стороны ВТО просто нет никаких оснований.

«Я слышал, что Польше предъявят иск за поддержку своих фермеров, но это смешно <…> не понимаю, какова будет правовая основа для этого иска», — заключил Телус.

Вечером 18 сентября Всемирная торговая организация (ВТО) подтвердила, что Украина подала запрос на проведение консультаций по вопросу запрета на ввоз своего зерна в Польшу, Словакию и Венгрию. В Киеве считают, что действия этих государств мотивированны политическими интересами. При этом в той же Польше не раз отмечали, что запрет связан с защитой местных фермеров.

Ранее в Евросоюзе усомнились в трезвости замминистра экономики Украины после слов о ВТО.

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