Директор Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Украина отталкивает руки, которые ей помогают, сообщает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о «некоторых друзьях» Украины, которые якобы подыгрывают Москве. Пшидач отметил, что свои слова о руке помощи он выбрал из дипломатического лексикона, хотя мог бы выразиться и жестче.

«На мой взгляд, украинская власть отталкивает руки, которые ей помогают. Ведь именно Польша в течение многих последних месяцев играла ключевую роль в политике поддержки украинского государства. На самом деле Украина не помогает себе, нападая на спасателей», — заявил Пшидач.

Он назвал несправедливыми шаги, которые делает Украина по отношению к Польше, и отметил, что для многих эти действия поразительны.

Ранее польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс заявил, что Варшава справится с эмбарго на фрукты и овощи, а Украина — неизвестно.

Ранее министр по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Польша может прекратить поддерживать Украину на фоне аграрного скандала.