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В Польше назвали Украину неблагодарной

В канцелярии польского президента заявили, что Украина отталкивает руки помощи

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Global Look Press

Директор Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Украина отталкивает руки, которые ей помогают, сообщает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о «некоторых друзьях» Украины, которые якобы подыгрывают Москве. Пшидач отметил, что свои слова о руке помощи он выбрал из дипломатического лексикона, хотя мог бы выразиться и жестче.

«На мой взгляд, украинская власть отталкивает руки, которые ей помогают. Ведь именно Польша в течение многих последних месяцев играла ключевую роль в политике поддержки украинского государства. На самом деле Украина не помогает себе, нападая на спасателей», — заявил Пшидач.

Он назвал несправедливыми шаги, которые делает Украина по отношению к Польше, и отметил, что для многих эти действия поразительны.

Ранее польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс заявил, что Варшава справится с эмбарго на фрукты и овощи, а Украина — неизвестно.

Ранее министр по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Польша может прекратить поддерживать Украину на фоне аграрного скандала.

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