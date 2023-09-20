В США уличили Байдена в ненависти к собственным войскам

Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что действующий президент США Джо Байден «ненавидит собственные войска». Об этом она написала в соцсети Х после того, как Байден сообщил, что наложит вето на законопроект об обороне, предусматривающий повышение заработной платы военнослужащим, в то же время требуя финансовой помощи для Украины.

«Джо Байден требует больше 24 миллиардов долларов для Украины, но он только что вышел и заявил, что наложит вето на законопроект об обороне, поскольку он предусматривает повышение заработной платы младшим военнослужащим… Джо Байден ненавидит даже свои собственные войска», — написала парламентарий.

Ранее Марджори Тейлор Грин заявила, что президент США Джо Байден находится «в кармане» у украинского лидера Владимира Зеленского.

Она отметила, что главе Украины, который находится с визитом на американской территории, стоило бы сменить свой спортивный костюм перед тем, как требовать деньги Вашингтона.

Ранее в конгрессе США признали, что Зеленский приехал не вовремя.