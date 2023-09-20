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В конгрессе США признали, что Зеленский приехал не вовремя

Конгрессмен Дональдс: Зеленский прибыл в США не вовремя, денег для него нет

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Oleg Petrasyuk/Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США не вовремя, конгресс не может сейчас выделить ему денег, которых нет. Об этом заявил член палаты представителей Байрон Дональдс в интервью Recount.

Политик отметил, что бюджет США столкнулся с дефицитом в $2 трлн, и обвинил президента страны Джо Байдена в разжигании конфликта на Украине.

«Любые деньги, которые мы даем Украине, мы берем в долг из нашего будущего. Это факты», — сказал Дональдс.

Также спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что на встрече с Зеленским, которая пройдет 21 сентября не намерен гарантировать ему новый раунд финансирования.

Накануне конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин, известная своими громкими высказываниями, заявила, что Байден «в кармане» у Зеленского.

Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Лавров намерен провести на полях сессии Генассамблеи около 20 двусторонних встреч и переговоры.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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