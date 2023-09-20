Блинкен призвал прекратить военные действия в Карабахе

По информации от государственного департамента США, госсекретарь страны Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в котором призвал остановить военные действия в Нагорном Карабахе. Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении госдепартамента отмечается, что госсекретарь Блинкен обратился к президенту Алиеву, призывая Азербайджан немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и снизить напряженность ситуации.

Блинкен подчеркнул, что данный конфликт не может быть разрешен силовыми методами и призвал все стороны возобновить диалог для решения оставшихся разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Самопровозглашенная республика не получила признания со стороны государств—членов ООН.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

Дорога в Лачинском коридоре — единственная между Арменией и Карабахом. Ситуация осложнилась в декабре прошлого года, когда группа азербайджанцев перекрыла коридор. В Азербайджане требуют прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на ряде месторождений в Карабахе. В свою очередь Армения обвиняет Баку в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.