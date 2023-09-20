Экстренное заседание СБ ООН по Нагорному Карабаху состоится 21 сентября

Армения направила письмо в Совет Безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседание по ситуации в Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в соцсети Х.

«Армения направила письмо в Совет Безопасности ООН с просьбой провести экстренное совещание по вопросу широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против народа Нагорного Карабаха», — написала Бадалян.

По ее словам, заседание СБ ООН должно состоятся 21 сентября. Она подчеркнула, что срочно необходимы четкое осуждение действий Азербайджана и решения по ситуации.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что инициирует созыв экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

В Минобороны Армении заявили, что 19 сентября азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и нанесли ракетные удары. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, основной целью операции, начатой азербайджанскими ВС, является вовлечение Армении в военные действия.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.