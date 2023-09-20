Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экстренное заседание СБ ООН по Нагорному Карабаху состоится 21 сентября

МИД Армении: экстренное заседание СБ ООН по ситуации в НКР состоится 21 сентября

close
100%
Mike Segar/Reuters

Армения направила письмо в Совет Безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседание по ситуации в Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в соцсети Х.

«Армения направила письмо в Совет Безопасности ООН с просьбой провести экстренное совещание по вопросу широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против народа Нагорного Карабаха», — написала Бадалян.

По ее словам, заседание СБ ООН должно состоятся 21 сентября. Она подчеркнула, что срочно необходимы четкое осуждение действий Азербайджана и решения по ситуации.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что инициирует созыв экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

В Минобороны Армении заявили, что 19 сентября азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и нанесли ракетные удары. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, основной целью операции, начатой азербайджанскими ВС, является вовлечение Армении в военные действия.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях