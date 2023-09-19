Эрдоган прокомментировал действия Баку в Нагорном Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает операцию Баку в Нагорном Карабахе и выступает за совместное проживание армян и азербайджанцев в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Анкара с самого начала поддерживала переговоры между Баку и Ереваном, но армянская сторона «не оценила как следует этот исторический шанс».

«Мы ожидаем реализации данных ранее Арменией обещаний, в первую очередь по вопросу открытия Зангезурского коридора», — заявил Эрдоган в рамках выступления на Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он добавил, что Турция поддерживает предпринятые Азербайджаном меры.

По его словам, тот факт, что Карабах является территорией Азербайджана, «приняли все», другая позиция недопустима.

До этого депутаты Европейского парламента (ЕП) обратились к Совету Евросоюза с призывом рассмотреть введение санкций против властей Азербайджана за военные действия в Нагорном Карабахе.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Азербайджанское Министерство обороны предупредило жителей Карабаха об угрозе.

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что 19 сентября азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и нанесли ракетные удары. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, основной целью операции, начатой азербайджанскими ВС, является вовлечение Армении в военные действия.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.