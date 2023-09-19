В Кремле прокомментировали обострение конфликта в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Баку и Ереван отказаться от силовых методов при решении конфликта в Карабахе. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, Россия обеспокоена резкой эскалацией напряженности. Песков отметил, что РФ находится в контакте с обеими сторонами конфликта.

Он призвал Ереван и Баку отказаться от сил методов и сесть за стол переговоров.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян после введения Азербайджаном «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе заявил, что ожидает конкретных действий от российских миротворцев для улучшения ситуации в регионе. Об этом он заявил в видеообращении, которое транслировали местные СМИ.

Кроме того, отметил премьер, власти ожидают конкретных мер и от Совета безопасности ООН.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

При этом в оборонном ведомстве заявили, что предупредили российскую миротворческую миссию и российско-турецкий мониторинговый центр о проведении «антитеррористической операции».

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.