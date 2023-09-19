Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали обострение конфликта в Карабахе

Песков призвал Баку и Ереван отказаться от силовых методов

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Баку и Ереван отказаться от силовых методов при решении конфликта в Карабахе. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, Россия обеспокоена резкой эскалацией напряженности. Песков отметил, что РФ находится в контакте с обеими сторонами конфликта.

Он призвал Ереван и Баку отказаться от сил методов и сесть за стол переговоров.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян после введения Азербайджаном «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе заявил, что ожидает конкретных действий от российских миротворцев для улучшения ситуации в регионе. Об этом он заявил в видеообращении, которое транслировали местные СМИ.

Кроме того, отметил премьер, власти ожидают конкретных мер и от Совета безопасности ООН.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

При этом в оборонном ведомстве заявили, что предупредили российскую миротворческую миссию и российско-турецкий мониторинговый центр о проведении «антитеррористической операции».

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях