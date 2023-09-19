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Зеленский прибыл в Нью-Йорк

Зеленский прибыл на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке

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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, где выступит на сессии Генеральной Ассамблеи в рамках недели высокого уровня. Об этом сообщает ТАСС.

Корреспондент агентства утверждает, что украинский президент не стал отвечать на вопросы журналистов.

Зеленский числится в списке ораторов 12-м. Выступление Зеленского, как ожидается, состоится около 19:00 мск, говорится в публикации.

До этого стало известно, что Зеленский впервые с февраля 2022-го вылетел за рубеж на украинском самолете.

Ранее Зеленский сообщил в Telegram-канале о своем прибытии в США для участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Согласно сообщению украинского лидера, он также примет участие в саммите Целей устойчивого развития и Совета Безопасности.

По его словам, в Вашингтоне запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом, а также с лидерами палат и партий конгресса, с военным руководством, американским бизнесом, журналистами и общиной.

Зеленский также планирует встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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