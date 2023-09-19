Генерал Соболев об отсрочке введения воинского реестра: все слишком запущено

Возможность ввести воинский реестр в России не раньше 2025 года связана с тем, что в системе учета «все слишком запущено», сообщил член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев. На наведение порядка и перевод основных функций в электронный режим нужно время, пояснил он в интервью НСН.

Более позднее введение реестра не повлияет на планы Минобороны, считает депутат. «Есть не только электронный учет, но и бумажный, – напомнил он. – По крайней мере, за полтора года после начала спецоперации он был приведен в более-менее нормальное состояние».

Перевод учета в цифру снимет лишнюю работу с комиссариатов и региональных властей, добавил Соболев.

Напомним, в Минцифры накануне сообщили, что полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета возможен только с 2025 года. Однако до конца этого запустят пилотный проект, пообещал он.

Новый порядок формирования и направления повесток, по которому ставить россиян на воинский учет или снимать с него будут без личной явки в военкомат, кабмин утвердил 28 июля. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».