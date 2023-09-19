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Пушков заявил о разладе между Украиной и западными странами

Пушков: расследование NYT о Константиновке вскрыло разлад между Киевом и Западом

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что расследование газеты The New York Times о том, что Украина ударила по Константиновке, показывает, что эра безоговорочной поддержки Киева странами Запада подходит к концу.

«Это нечто новое. До сих пор западные, и прежде всего американские средства массовой информации были всегда и безусловно на стороне Украины, что бы она ни сделала», — отмети он.

Парламентарий считает, что период «красных дорожек» для Владимира Зеленского заканчивается.

По мнению Пушкова, украинским властям теперь придется существовать в более сложной информационной и политической среде.

До этого газета The New York Times провела расследование об ударе ракеты по рынку в Константиновке. Украинская сторона обвиняла Россию в ударе, однако журналисты американского издания выяснили, что ракета принадлежала Вооруженным силам Украины. Вероятнее всего, удар был нанесен из-за ошибки украинской системы ПВО. Почему произошел взрыв на рынке и кто может быть к этому причастен — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил реакцию Зеленского на расследование NYT, произошедшего в Константиновке.

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