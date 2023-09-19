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В МИД РФ заявили, что миротворцы продолжают выполнять свои задачи в Карабахе

Захарова: Россия остается привержена сотрудничеству с Арменией

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила на брифинге, что Российская Федерация остается приверженной сотрудничеству с Арменией, российские миротворцы продолжают выполнять свои задачи в регионе.

«Подтверждаем приверженность российско-армянскому союзничеству», — сказала Захарова.

Также, комментируя процесс ратификации Арменией Римского статута Международного уголовного суда, контакты с Киевом и учения Армении с США, дипломат отметила, что в Москве надеются, что власти Армении осознают опасность «затеянной западниками новой авантюры», и надеются, что Ереван примет «правильное решение».

«Подобными шагами Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России», — указала она.

Также Захарова призвала Армению и Азербайджан прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому урегулированию.

До этого в Министерстве обороны Азербайджана сообщалось, что между министрами обороны Азербайджана и Турции состоялся телефонный разговор.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.

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