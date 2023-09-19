В ЕК рассказали о плане Украины по вывозу зерна в Евросоюз

Еврокомиссия заявила, что Украина 18 сентября предоставила ЕС план действий по вывозу зерна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявления представителя ЕК Мириам Гарсии Феррер.

По словам Феррер, план из нескольких частей был предоставлен представителями Киева на 10-й встрече координационной платформы по поставкам украинского зерна.

16 сентября 2023 года Евросоюз отменил эмбарго на поставки украинского зерна, но Польша, Словакия и Венгрия запретили их на национальном уровне.

22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. 16 июля 2023 года миссия России в ООН заявила о выходе из зерновой сделки.

17 июля появились сообщения о том, что за время действия сделки РФ потерпела убытки на сумму $1 млрд. В тот же день МИД Украины Кулеба заявил, что прекращение зерновой сделки нельзя компенсировать поставками по суше.

В августе 2023 года Украина обратилась к ряду стран ЕС с просьбой обеспечить функционирование альтернативного зернового коридора без участия России.

27 августа 2023 года WSJ написало, что выход России и зерновой сделки помешал вывозу 3/4 украинского зерна.

Ранее МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн т зерна в Турции.