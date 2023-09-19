Востоковед объяснил, как США пытаются использовать Китай в борьбе против РФ

Востоковед, экс-заместитель генерального секретаря ШОС Владимир Захаров в интервью Tsargrad.tv прокомментировал сообщения американских СМИ об отстранении с должности министра обороны Китая Ли Шанфу. В Пекине при этом информацию не подтвердили. Эксперт призвал не верить на слово заявлениям американской стороны.

«Все, что делают США по отношению к двусторонним отношениям с Россией, всегда имеет такой тухлый душок. Всегда есть стремление разрушить наши отношения доверительности, сотрудничества, взаимодействия и так далее. Поэтому дождемся того, чтобы сами китайские власти нам заявили, так это или не так», — отметил политолог.

Он напомнил, что на сентябрьском саммите G20 в Индии не было ни президента России Владимира Путина, ни лидера КНР Си Цзиньпина, тем самым имидж «Большой двадцатки» пошатнулся. В связи с этим Захаров рекомендует не доверять заявлениям западных СМИ.

По информации американской газеты The Washington Post (WP), Ли Шанфу могли отстранить из-за коррупции. По информации издания, министр обороны КНР сейчас находится под следствием.

Ранее в МИД Китая прокомментировали исчезновение министра обороны страны.