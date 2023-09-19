Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Востоковед объяснил, как США пытаются использовать Китай в борьбе против РФ

Востоковед Захаров: заявления США об отставке политиков КНР направлены против РФ

close
100%
Mark Schiefelbein/AP

Востоковед, экс-заместитель генерального секретаря ШОС Владимир Захаров в интервью Tsargrad.tv прокомментировал сообщения американских СМИ об отстранении с должности министра обороны Китая Ли Шанфу. В Пекине при этом информацию не подтвердили. Эксперт призвал не верить на слово заявлениям американской стороны.

«Все, что делают США по отношению к двусторонним отношениям с Россией, всегда имеет такой тухлый душок. Всегда есть стремление разрушить наши отношения доверительности, сотрудничества, взаимодействия и так далее. Поэтому дождемся того, чтобы сами китайские власти нам заявили, так это или не так», — отметил политолог.

Он напомнил, что на сентябрьском саммите G20 в Индии не было ни президента России Владимира Путина, ни лидера КНР Си Цзиньпина, тем самым имидж «Большой двадцатки» пошатнулся. В связи с этим Захаров рекомендует не доверять заявлениям западных СМИ.

По информации американской газеты The Washington Post (WP), Ли Шанфу могли отстранить из-за коррупции. По информации издания, министр обороны КНР сейчас находится под следствием.

Ранее в МИД Китая прокомментировали исчезновение министра обороны страны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях