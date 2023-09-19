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В Госдуме отреагировали на обвинение РФ в миграционном кризисе на Лампедузе

Депутат Белик: обвинения РФ в миграционном кризисе на Лампедузе абсурдны

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Francisco Seco/AP

Обвинения в сторону России в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза абсурдны, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Так в беседе с RT он отреагировал на слова замглавы польского МИДа Аркадиуша Мулярчика.

«Польша не изменяет своей русофобской политике и делает очередные абсурдные заявления, пытаясь искать «российский след» там, где его нет», — отметил депутат.

Заявление польского дипломата говорят о его некомпетентности и «является абсолютной нелепостью», добавил Белик. Он осудил европейских политиков, которые вместо решения миграционного кризиса, занимаются «конспирологическими» версиями относительно ответственности России в этом вопросе.

Напомним, Мулярчик заявил, что переселенцам из Нигерии и стран Центральной Африки помогают пройти «сотни, если не тысячи километров» по пути на остров. Он утверждает, что в этом якобы заинтересована Россия, связав миграционный кризис с попытками дестабилизации обстановки в Европе.

Ранее сообщалось, что на Лампедузу из-за миграционного кризиса приедут Премьер Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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