Президент Эстонии назвал Россию «жестоким пиратом» из-за действий в Черном море

Президент Эстонии Алар Карис провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке, в ходе которой обвинил Россию в пиратстве из-за действий в Черном море. Его слова приводит ERR.

«Черное море не является территориальным морем России, она сейчас действует там как жестокий пират, препятствуя свободному передвижению судов с гуманитарными грузами, тем самым нарушая международные правила, в том числе свободу судоходства», — заявил Карис.

Он также отметил, что мировое сообщество должно найти решение по экспорту зерна с Украины и, по возможности, расширить гуманитарный коридор в акватории.

16 сентября Министерство обороны России сообщало, что за неделю российские войска обнаружили и уничтожили 12 безэкипажных катеров полупогружного типа в акватории Черного моря. В оборонном ведомстве добавляли, что морская авиация и корабли Черноморского флота также ликвидировали три быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления на первой сессии саммита «Большой двадцатки» (G20) в Индии призвала Россию позволить вывозить украинское зерно через Черное море.

Ранее премьер Британии дал обещания Зеленскому по обходу зерновой блокады.