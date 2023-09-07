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Премьер Британии дал обещания Зеленскому по обходу зерновой блокады

Сунак обещал Зеленскому поддержать «усилия G20 по обходу» зерновой блокады

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Carl Court/Pool via Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому активно поддержать «усилия Группы двадцати (G20) по обходу» зерновой блокады. Об этом сообщает Reuters.

В канцелярии премьера Британии подчеркнули, что Сунак обещал поддержать усилия стран G20 по обходу российской блокады, а также обеспечить уязвимым странам доступ к жизненно важным для них поставкам зерна.

До этого стало известно, что выход России из соглашения о прекращении огня на Черном море и последующие атаки на украинские порты привели к блокаде основных маршрутов экспорта зерна из страны. Это поставило под угрозу доходы украинских фермеров, на которых приходится значительная часть поставок продовольствия в мире.

По оценкам экспертов, многие хозяйства рискуют оказаться на грани банкротства, что нанесет тяжелый удар не только по сельскому хозяйству, но и экономике страны в целом. Решение проблемы экспорта зерна остается критически важным для Украины.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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