Польша ответит специальной резолюцией на планы Евросоюза по миграции

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в новом предвыборном видеоролике заявил, что власти страны планируют принять специальную миграционную резолюцию в ответ на планы Европейского союза по распределению мигрантов, передает РИА Новости.

Он отметил, что в этой резолюции польские власти выразят свое непринятие в отношении нелегальной миграции.

«Мы должны это сделать, потому что глава Европейской комиссии объявила об еще одном катастрофическом плане для Европы после своего визита на Лампедузу», — сказал премьер.

16 сентября премьер-министр Италии Джорджи Мелони попросила Европейский союз помочь стране снизить поток мигрантов. Она пригласила председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен лично посетить остров Лампедуза в Италии, чтобы самой увидеть чрезвычайную ситуации, которая там происходит в связи с прибытием тысяч мигрантов на лодках из Северной Африки.

14 сентября власти итальянского острова Лампедуза, где число нелегальных мигрантов превысило количество местных жителей, заявляли о беспорядках, которые произошли между мигрантами и полицией.

Ранее в Германии заявляли, что страна не справляется с потоком мигрантов.