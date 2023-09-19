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Польша ответит специальной резолюцией на планы Евросоюза по миграции

Моравецкий: Польша примет спецпостановление в ответ на планы ЕС по миграции

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в новом предвыборном видеоролике заявил, что власти страны планируют принять специальную миграционную резолюцию в ответ на планы Европейского союза по распределению мигрантов, передает РИА Новости.

Он отметил, что в этой резолюции польские власти выразят свое непринятие в отношении нелегальной миграции.

«Мы должны это сделать, потому что глава Европейской комиссии объявила об еще одном катастрофическом плане для Европы после своего визита на Лампедузу», — сказал премьер.

16 сентября премьер-министр Италии Джорджи Мелони попросила Европейский союз помочь стране снизить поток мигрантов. Она пригласила председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен лично посетить остров Лампедуза в Италии, чтобы самой увидеть чрезвычайную ситуации, которая там происходит в связи с прибытием тысяч мигрантов на лодках из Северной Африки.

14 сентября власти итальянского острова Лампедуза, где число нелегальных мигрантов превысило количество местных жителей, заявляли о беспорядках, которые произошли между мигрантами и полицией.

Ранее в Германии заявляли, что страна не справляется с потоком мигрантов.

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