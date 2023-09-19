Байден негативно отозвался о Путине

Президент США Джо Байден публично назвал президента России Владимира Путина диктатором. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

На мероприятии по сбору денег на президентскую кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке Байден заявил журналистам, что не встанет на одну сторону «с таким диктатором, как Путин».

Российский лидер ранее отвечал на подобные высказывания американского коллеги словами «кто как обзывается, тот так и называется».

Байден высказал мнение, что его соперник по президентской гонке, экс-президент США Дональд Трамп и его союзники «склоняются» перед Россией, но он не собирается этого делать в случае своего переизбрания.

На прошлой неделе Трамп заявил, что его судебное преследование было инициировано президентом Байденом, и это дает президенту РФ Владимиру Путину повод для критики американской демократии.

По словам Трампа, его преследование бросает тень на «Америку и все хорошее, что она когда-то отстаивала».

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.