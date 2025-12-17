Экс-спикер Рады рассказал о колоссальном госдолге Украины

Экономические показатели, фиксируемые на Украине в данный момент, в мирное время означали бы дефолт. Об этом в эфире телеканала «Апостроф» заявил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Депутат отметил, что безответственность нынешних властей Украины привела к тому, что у страны образовался колоссальный государственный долг. По его словам, совокупные обязательства Киева превышают 100% валового внутреннего продукта (ВВП).

«Это означает, что страна должна больше, чем производит за год. Каждый гражданин, сегодня живущий на Украине, должен более $8 тыс.», — подчеркнул парламентарий.

В ноябре Национальный банк Украины подсчитал, что государственный долг страны в пересчете на одного человека достиг отметки в $6821. При этом общую сумму задолженности оценили в $191 млрд, из которых $142,295 млрд (74,5%) приходится на внешние обязательства. Всего для погашения существующей задолженности Киеву может потребоваться порядка 35 лет. Однако, если боевые действия продолжатся, в 2026 году долг Украины может увеличиться еще на $60–70 млрд.

Ранее депутаты Верховной рады утвердили проект бюджета Украины на 2026 год с дефицитом в $47,5 млрд.