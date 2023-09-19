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Эрдоган считает, что конфликт на Украине будет долгим

Лидер Турции Эрдоган высказал мнение, что украинский конфликт закончится нескоро

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что конфликт на Украине продлится долго. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу PBS.

По мнению турецкого лидера, «совершенно очевидно», что украинский конфликт закончится нескоро. При этом Эрдоган отметил, что президент России Владимир Путин выступает за максимально оперативное завершение конфликта.

«Я говорю это только с его слов, Путин хочет, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Это то, что он сказал, и я верю его словам», — сказал президент Турции.

18 сентября Эрдоган на встрече с представителями ряда американских аналитических центров, организованной управлением коммуникаций президента и организации SETA в Нью-Йорке, заявил, что Анкара уделяет приоритетное внимание дипломатическим усилиям для завершения конфликта на Украине.

Президент Турции отправился в США на 78-ю сессию Генассамблеи ООН. Ожидается, что турецкий лидер выступит с речью и проведет серию двусторонних встреч на высшем уровне. Одним из ключевых вопросов для Эрдогана будет возобновление зерновой сделки. Эксперты считают, что президент Турции попробует убедить Запад выполнить условия Москвы и добиться личной встречи с американским лидером Джо Байденом. С чем Эрдоган летит в США и чего ждать от его визита России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эрдоган заявил об отсутствии проигравших в случае мирного процесса на Украине.

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