Трамп: можно сказать, что конфликт на Украине не представлял угрозы для США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что российско-украинский конфликт не представлял угрозы для США. Запись трансляции со встречи главы Белого дома с премьер-министром Ирландии опубликована на портале C-Span.

Он отметил, что Вашингтон больше не тратит деньги на Украину, а расходование средств, которые были переданы Киеву во время президентства Джо Байдена, требует расследования.

«И с этими наличными нам следует разобраться», — заявил Трамп.

До этого президент США заявил, что у США отсутствует необходимость работать с Европейским союзом по Украине, поскольку этот конфликт находится за тысячи миль от Соединенных Штатов.

Накануне пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Трамп не растерял интерес к переговорам о мирном урегулировании на Украине, он призывает украинского коллегу Владимира Зеленского пойти на сделку.

15 марта пресс-секретарь президента России Владимира Путина в интервью британскому изданию Financial Times сообщил о паузе в переговорах по ситуации на Украине из-за смены интересов Соединенных Штатов.

Ранее в Европе заметили, что посредничество США в переговорах на Украине зашло в тупик.