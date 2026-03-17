На Алтае отменили карантин в очагах пастереллеза

В Республике Алтай отменили карантин в 72 очагах вспышки пастереллеза
В Республике Алтай Карантин отменили карантин в 72 очагах вспышки заболеваемости пастереллезом в Республике Алтай. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Турчак.

По его словам, каждый из этих очагов был локализован. В них отменены ограничения по заготовке кормов и обновлению материально-технической базы. С 5 февраля в регионе не допущено ни одного нового случая опасного заболевания животных.

Также чиновник заявил, что с 12 до 6 сокращается число постоянно действующих КПП. При этом сохраняется запрет на ввоз восприимчивых к болезни животных.

Кроме того, Турчак отметил, что допускается выпас вакцинированных животных, но он должен быть организован в строгом соответствии с ветеринарными правилами. Убой скота возможен на специально оборудованных площадках и только под контролем ветслужб.

Чиновник добавил, что все поголовье крупнорогатого и мелкого рогатого скота в республике внесено в систему учета и полностью привито пастереллеза.

До этого в нескольких регионах России фермеры заявили о массовом изъятии и уничтожении коров под предлогом борьбы с пастереллезом. Об этих случаях сообщают в Пензенской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае. В одном из сел люди уже выходили протестовать и перекрывали дорогу, опасаясь потерять единственный источник дохода. Фермеры заявили, что им не показали справок, подтверждающих заболевания животных, а ликвидированные коровы были здоровыми. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы самые опасные инфекции, передающиеся от питомцев людям

 
Финал блокировки Telegram, убийство «серого кардинала» Ирана и нашествие клещей. Главное за 17 марта
