Пожилая калининградка упала и три дня пролежала на полу в ожидании помощи

В Калининграде спасли 84-летнюю женщину, которая упала и трое суток пролежала на полу, не сумев подняться. Об этом стало известно «Клопс».

Накануне волонтеры ПСО «Запад» помогли пенсионерке с улицы Багратиона. Женщину выписали из больницы 11 марта, но с 13-го числа она перестала отвечать на звонки и пользоваться интернетом, после чего ее родственники из Санкт-Петербурга забили тревогу.

16 марта участковый пришел к квартире пенсионерки и опросил ее соседей, однако дверь тогда вскрывать не стали. Затем по адресу приехали поисковики и увидели темные окна на втором этаже.

Один из добровольцев поднялся по приставной лестнице, посветил фонарем внутрь и увидел лежащую на полу женщину, которая шевельнулась и замахала рукой.

На место сразу вызвали сотрудников МЧС, которые все-таки вскрыли квартиру. Внешних травм у пенсионерки не обнаружили, но скорая доставила ее в больницу. Сегодня, 17 марта, в город прилетели родственники женщины.

