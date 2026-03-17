Стало известно, готова ли Мексика принять матчи Ирана на ЧМ-2026

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум на ежедневной пресс-конференции заявила, что страна готова принять матчи сборной Ирана на чемпионате мира — 2026 по футболу.

«Это обсуждается с Международной федерацией футбола (ФИФА). Если это осуществимо, зачем им ехать в США, если они могут провести турнир здесь, в Мексике. Это рассматривается. Для Мексики нет никаких неудобств», — сказала Шейнбаум.

11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что у сборной страны нет возможности участвовать в чемпионате мира 2026 года в текущих обстоятельствах. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что участие Ирана в ЧМ-2026 по футболу неуместно.

17 марта стало известно, что Федерация футбола Ирана ведет переговоры с Международной федерацией футбола о переносе своих матчей чемпионата мира из США в Мексику.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иранская команда отобралась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США. При этом пока неясно, какая сборная сможет заменить Иран в случае неучастия, ряд СМИ до этого предположил, что уайлд-кард может получить российская команда, которая отстранена от международных турниров с 2022 года.

Ранее в ФИФА ответили на вопрос о переносе матчей Ирана на ЧМ-2026.