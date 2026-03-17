Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Jetta прокомментировала информацию о прекращении работы в России

В Jetta заявили о продолжении работы на российском рынке
Компания Jetta заявила о том, что продолжает работу в России. Об этом заявили в пресс-службе бренда «Российской газете».

«Jetta остается на российском рынке. Автомобили по-прежнему доступны к покупке и обслуживанию у дилеров», — подчеркнули в компании.

Основные усилия марки «будут направлены на поддержку текущей модельной гаммы», сказали в Jetta.

Д этого сообщалось, что в России перестал работать сайт и колл-центр Jetta.

Китайский бренд Jetta является совместным проектом концерна Volkswagen и компании FAW. После того как в 2024 году в РФ начались продажи Jetta, немецкое издание Die Zeit направило запрос в штаб-квартиру Volkswagen с требованием разъяснить факт возможного нарушения санкций и «тайного возвращения» Volkswagen на российский рынок.

Volkswagen ушел из России в 2022 году.

До этого сообщалось, что почти 10 моделей китайских автобрендов сняли с продажи в России.

Ранее эксперты назвали шесть китайских машин, которые нельзя брать подержанными.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
