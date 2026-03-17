Jetta прокомментировала информацию о прекращении работы в России

В Jetta заявили о продолжении работы на российском рынке

Компания Jetta заявила о том, что продолжает работу в России. Об этом заявили в пресс-службе бренда «Российской газете».

«Jetta остается на российском рынке. Автомобили по-прежнему доступны к покупке и обслуживанию у дилеров», — подчеркнули в компании.

Основные усилия марки «будут направлены на поддержку текущей модельной гаммы», сказали в Jetta.

Д этого сообщалось, что в России перестал работать сайт и колл-центр Jetta.

Китайский бренд Jetta является совместным проектом концерна Volkswagen и компании FAW. После того как в 2024 году в РФ начались продажи Jetta, немецкое издание Die Zeit направило запрос в штаб-квартиру Volkswagen с требованием разъяснить факт возможного нарушения санкций и «тайного возвращения» Volkswagen на российский рынок.

Volkswagen ушел из России в 2022 году.

