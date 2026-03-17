Женщина провела полгода в тюрьме из-за ошибки ИИ

Американка оказалась в тюрьме из-за ошибки системы распознавания лиц
Женщина в США провела полгода в тюрьме из-за ошибки искусственного интеллекта, пишет The Guardian.

Анджела Липпс заявила, что пытается «восстановить жизнь» после того, как ее ошибочно обвинили в банковском мошенничестве из-за сбоя системы распознавания лиц.

Женщина была арестована у себя дома летом 2025 года. По данным полиции города Фарго, ее идентифицировали как подозреваемую с помощью программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, анализировавшего записи с камер наблюдения.

Следствие предполагало, что американка использовала поддельное удостоверение личности для снятия крупных сумм денег в Северной Дакоте. Однако сама Липпс утверждала, что никогда не была в этом штате и не имеет отношения к преступлениям.

После задержания ее поместили в тюрьму, где она провела почти четыре месяца без возможности освобождения под залог. Позже ее перевезли в Северную Дакоту, где она провела еще несколько недель под следствием.

Решающим доказательством невиновности стали банковские записи, представленные защитой. Они показали, что в момент совершения преступлений Анджела находилась более чем в 1900 километрах от места событий.

Женщину в итоге освободили, однако последствия оказались серьезными: по ее словам, за время заключения она потеряла дом, автомобиль и даже домашнее животное. При этом она до сих пор не получила извинений от сотрудников полиции.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!