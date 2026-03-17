В Тамбове вынесли приговор бывшему вице-губернатору по делу о злоупотреблении полномочиями

Суд Тамбова приговорил бывшего замглавы администрации Тамбовской области Владимира Громова к трем годам шести месяцам лишения свободы условно. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

В публикации поясняется, что экс-чиновник признан виновным в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

«С учетом смягчающих и отсутствия отягчающих вину обстоятельств по делу, судом окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно», — сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело в отношении Громова рассматривается повторно. В предыдущий раз в июне 2023 года он был приговорен к трем годам условно, но в октябре 2024 года по требованию прокуратуры приговор был отменен и отправлен на пересмотр.

В Тамбовской области бывший вице-губернатор курировал ЖКХ, а также вопросы строительства, дорожного хозяйства и реализацию национальных проектов. После того, как в январе 2022 года он был арестован, Громов подал в отставку.

По данным следствия, организация, покровителем которой был Громов заключила договоры на сумму 25 млн рублей с 90 детскими садами Тамбовской области. Значительна часть контрактов не были исполнены, несмотря на полную оплату.

