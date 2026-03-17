Зеленский отправил сигнал Орбану через Бухарест

Зеленский отправил сигнал Орбану через сближение Украины с Румынией

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Бухарест 12 марта стал своеобразным сигналом премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Об этом сообщает издание «Европейская правда».

В публикации отмечается, что это был сигнал скорее для избирателей Орбана.

«Сигнал очень прост: Киев готов идти навстречу запросам своих союзников о дополнительной защите национальных меньшинств», — утверждает издание.

5 марта Зеленский заявил, что передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) адрес Орбана, если Будапешт и дальше будет блокировать решение о выдаче Украине кредита на €90 млрд. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил угрозы президента республики и отметил, что никто не может угрожать Будапешту. Венгерские оппозиционные партии «Тиса» и «Йоббик» также негативно оценили угрозы Зеленского в адрес Орбана. А премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал, что украинский лидер своим заявлением перешел красные линии.

Позднее Зеленский заявил, что критикует Орбана из-за блокирования помощи республике со стороны Европейского союза (ЕС).

Аналитик объяснил, почему Зеленский вступил в конфликт с Орбаном