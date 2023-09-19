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Полянский заявил о постоянных провокациях спецслужб США против российских дипломатов

Полянский: спецслужбы США устраивают провокации против российских дипломатов

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Sergio Flores/Reuters

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что спецслужбы США предпринимают провокации в отношении российских дипломатов. Об этом Полянский рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, на российских дипломатов оказывается давление. Уже каждый из них сталкивался с провокациями спецслужб.

Но при этом, подчеркнул Полянский, дипломаты вполне успешно справляются со своими со своими обязанностями. Несмотря на все усилия американских спецслужб, Вашингтону не удалось добиться никаких результатов. Американцы лишь выставили себя в неприглядном, скандальном свете.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США не смогут провести реформы Совета Безопасности ООН без согласия его членов и абсолютного большинства всех стран, входящих во всемирную организацию.

По словам дипломата, механизм межправительственных переговоров по реформированию Совета Безопасности, которые ведутся уже почти лет 20 лет, подразумевает какое-то решение, близкое к консенсусу, в отношении параметров реформы Совета Безопасности. Полянский отметил, что это потребует изменений в Уставе ООН.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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