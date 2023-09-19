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Ким Чен Ын вернулся в Северную Корею

ЦТАК: Ким Чен Ын вернулся в Северную Корею после шестидневного визита в Россию

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Виталий Аньков/РИА Новости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян после шестидневного визита в Россию. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно сообщению агентства, утром 18 сентября Ким Чен Ын проехал на своем спецпоезде приграничную железнодорожную станцию Туманган, которая находится у границы с Россией.

Отмечается, что нынешний визит главы КНДР в Россию дальше укрепил узы товарищества и дружбы с президентом России Владимиром Путиным, «правительством и народом России, а также открыл новую страницу в развитии корейско-российских отношений».

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын по окончании своего «официального и дружественного» визита в Российскую Федерацию перед отправлением на спецпоезде из Владивостока поблагодарил президента Владимира Путина, а также власти и народ России за гостеприимство.

17 сентября завершился официальный визит Ким Чен Ына в Россию. Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 11 сентября. 13 сентября два лидера встретились на космодроме Восточный.

Ранее стало известно, что обсуждали Шойгу и Ким Чен Ын.

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