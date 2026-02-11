МИД Китая назвал крупнейший источник хаоса международного ядерного порядка

Соединенные Штаты Америки являются самым крупным источником хаоса для международного ядерного порядка и глобальной стратегической стабильности. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«Хочу подчеркнуть, что США являются крупнейшим источником хаоса для международного ядерного порядка и глобальной стратегической стабильности», — сказал он.

По словам Линь Цзяня, Вашингтон намеренно искажает ядерную политику КНР в целях достижения ядерной гегемонии и уклонения от ответственности за ядерное разоружение.

Представитель китайского МИД отметил, что Пекин рассчитывает на возобновление диалога между США и Россией о стратегической стабильности. Кроме того, он выразил надежду, что Вашингтон прекратит обвинять Китай в проведении ядерных испытаний.

6 февраля заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно заявил, что Белый дом располагает сведениями о якобы проведении Китаем секретных ядерных испытаний в нарушение соответствующего моратория.

Ранее Вэнс заявил, что США намерены работать над сокращением ядерных арсеналов с РФ и КНР.