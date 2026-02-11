Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

МИД Китая назвал крупнейший источник хаоса международного ядерного порядка

МИД Китая: США — источник хаоса ядерного порядка и стратегической стабильности
Reuters

Соединенные Штаты Америки являются самым крупным источником хаоса для международного ядерного порядка и глобальной стратегической стабильности. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«Хочу подчеркнуть, что США являются крупнейшим источником хаоса для международного ядерного порядка и глобальной стратегической стабильности», — сказал он.

По словам Линь Цзяня, Вашингтон намеренно искажает ядерную политику КНР в целях достижения ядерной гегемонии и уклонения от ответственности за ядерное разоружение.

Представитель китайского МИД отметил, что Пекин рассчитывает на возобновление диалога между США и Россией о стратегической стабильности. Кроме того, он выразил надежду, что Вашингтон прекратит обвинять Китай в проведении ядерных испытаний.

6 февраля заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно заявил, что Белый дом располагает сведениями о якобы проведении Китаем секретных ядерных испытаний в нарушение соответствующего моратория.

Ранее Вэнс заявил, что США намерены работать над сокращением ядерных арсеналов с РФ и КНР.
 
Теперь вы знаете
Скупают кокошники и ходят в лаптях. Как проявляется тренд на все русское
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!