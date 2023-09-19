В КНДР заявили, что визит Ким Чен Ына в РФ открыл новую главу в двухсторонних отношениях

Визит руководителя КНДР Ким Чен Ына в Россию открыл новую главу в развитии отношений между двумя странами. Об этом говорится в материале северокорейской газеты «Нодон Синмун».

Благодаря этому визиту, сообщает газета, Ким Чен Ын еще более углубил дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным и в целом с российским правительством и народом. Этот визит, подчеркнуло издание, открыл новую главу в отношениях между КНДР и Российской Федерацией.

Поезд Ким Чен Ына через российскую пограничную станцию Хасан пересек реку Туманган и въехал на территорию Северной Кореи. Руководитель КНДР по случаю своего возвращения на родину отправил теплые поздравления корейскому народу.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что на Дальнем Востоке «вырисовывается» новый альянс в лице России, Китая и КНДР в ответ на угрозы со стороны США, Японии и Южной Кореи.

17 сентября завершился официальный визит Ким Чен Ына в Россию. Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 11 сентября. Таким образом, визит продлился почти неделю.

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.