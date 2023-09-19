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В «Единой России» назвали приоритеты в Госдуме на осеннюю сессию

Первый замглавы фракции «Единая России» Вяткин: приоритеты в ГД — бюджет и СВО

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Максим Блинов/РИА «Новости»

«Единая Россия» в рамках своей работы в Госдуме в осеннюю сессию сосредоточится на инициативах, в частности, связанных с участниками специальной военной операции на Украине, заявил «Газете.Ru» первый заместитель главы фракции Дмитрий Вяткин. По его словам, главным проектом по традиции станет бюджет.

«В перечень приоритетных законопроектов партии входят инициативы, которые касаются поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, развития волонтерства и добровольчества. Основным проектом, который является ключевым для каждой осенней сессии Думы, станет закон о федеральном бюджете на 2024 и два последующих года», — отметил Вяткин.

Он добавил, что при рассмотрении и принятии бюджета в приоритете для нашей фракции стоит обеспечение выполнения государством всех социальных обязательств перед гражданами. Вяткин подчеркнул, что важным станет и реализация указов президента России Владимира Путина.

Ранее Госдума завершила весеннюю сессию, приняв 500 новых законов.

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