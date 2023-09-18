Источник: президент Бразилии встретится с Зеленским в Нью-Йорке

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в среду, 20 сентября. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на два анонимных источника.

На текущей неделе в Нью-Йорке проходит сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в которой планируют принимать участие оба лидера.

Украинская сторона пока не подтвердила информацию о двусторонней встрече.

До этого стало известно, что вместо Зеленского на Генеральной ассамблее ООН может выступить министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Также отмечалось, что на данный момент не подтверждено участие и президента Соединенных Штатов Джо Байдена. При этом на собраниях такого уровня обычно выступают именно главы внешнеполитических ведомств, а не президенты, — даже при их присутствии.

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